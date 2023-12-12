شهدت اللجان الانتخابية الكائنة جنوب الأقصر، منذ قليل، استمرار توافد الناخبين بكثافة على لجان الاقتراع في قرى الطود والعديسات والشغب قبيل ساعة من غلق باب الاقتراع.

وقاد النائب محمد عطالله إسماعيل، عضو مجلس النواب عن الأقصر، أبناء بلدته في الطود عبر مسيرة تزامن معها تنظيم مسيرات أخرى حاشدة للمواطنين بقرى العديسات والشغب للإدلاء بالأصوات قبل انتهاء الماراثون الانتخابي بساعة.

وعبر المشاركون في المسيرة عن سعادتهم بالحراك الانتخابي الذي جسده المواطنون في كل مدينة انطلاقا من الدور الوطني الذي يقع على عاتق كل منهم.

ويبلغ عدد اللجان العامة بالأقصر 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بإجمالي 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.