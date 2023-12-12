عضوة القومي لحقوق الإنسان: الشباب شارك في الانتخابات لأنه شعر بالتمكين

قالت الدكتورة سميرة لوقا، عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اهتمام الدولة بربط المصريين بالخارج بالوطن الأم عن طريق مجموعة من المبادرات والبرامج، أدى إلى نوع من أنواع التنشئة السياسية للأجيال الجديدة.

وأشادت خلال لقاء لفضائية «CBC»، التي تقدم تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة 2024، مساء الثلاثاء، بتطرق المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى دور الرائدات الريفيات في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأضافت: «كون إن الهيئة الوطنية تستفيد بتلك المجموعة فهي نقطة جوهرية مهمة، خاصة في ظل دور الرائدات الريفيات في التنشئة السياسية وبرامج التوعية؛ لقدرتها على الدخول إلى كل منزل بمختلف القرى».

وذكرت أن الشباب شارك في الانتخابات لأنه شعر بالتمكين، كما أنه اضطلع على مدار السنوات الماضية بأدوار غير شكلية، مستشهدة بتعيين نواب محافظين تحت سن الـ30.

ولفتت إلى أن مؤتمرات الشباب قدمت كوادر للساحة السياسية، قائلة إن الوقوف والحديث أمام رئيس الجمهورية خلال تلك المؤتمرات تكسب الشاب ثقة تنعكس على الأداء في المجتمع.

وتنتهي عملية التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، مساء اليوم الثلاثاء، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».