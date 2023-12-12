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عضو حملة السيسي: مصر عندما تضع الخطوط الحمراء تنفذها

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 3:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 3:52 ص

قال النائب عصام هلال، عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن مسألة التهجير القسري للفلسطينيين؛ خط أحمر لن تسمح مصر بتخطيه.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر تنتخب الرئيس» المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الإثنين، أن «مصر عندما تضع الخطوط الحمراء تنفذها»، مستشهدا على ذلك بموقف القيادة السياسية في يونيو 2020؛ بإعلان خط «سرت- الجفرة» خط أحمر ومنع تجاوز الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا تجاوز الخط الفاصل بين المدينتين.

كما أشار إلى التزام تركيا بـ «الخط الأحمر»؛ الممثل في ترسيم مصر الحدود البحرية مع دول الجوار؛ من أجل وضع حد للطموحات التركية الساعية إلى استغلال مناطق حقوق النفط والغاز المحتملة في منطقة البحر المتوسط.

ولفت أيضا إلى رفض الدولة المصرية؛ السماح بعبور الأجانب من معبر رفح قبل دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف أن الإقبال الكثيف من المواطنين علي مقار ولجان الاقتراع؛ للمشاركة بالانتخابات الرئاسية؛ تؤكد انحياز الشعب المصري إلى ثوابت الدولة المصرية ورفض التفريط في أمن مصر القومي.

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