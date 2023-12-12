احتشد طلاب جامعة الملك سلمان، فرع مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، أمام لجنة المغتربين للإدلاء بأصواتهم.

ونظم مواطنو مدينة رأس سدر، اليوم، مسيرة حاشدة، تضم آلاف المواطنين من المسلمين والمسيحيين، تجاوزت عددها الـ5 آلاف شخص من مختلف الأعمار، وجابوا شوارع المدينة لتحفيز المواطنين على المشاركة في هذا العرس الانتخابي المتبقي منه ساعات.

ويتوجه المصريون، لليوم الثالث والأخير، إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».