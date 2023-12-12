محمد الشيبي لاعب الشهر في بيراميدز

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كرم ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، اللاعب المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن الدولي، بعد اختياره لاعبا لشهر نوفمبر في نادي بيراميدز.

ونجح الشيبي في المساهمة مع زملائه في اعتلاء الفريق لقمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بجانب مواصلة المسيرة بشكل قوي في بطولة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يستعد فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو للمواجهة المقبلة أمام بلدية المحلة ببطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس القادم.

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره بلدية المحلة في السابعة مساء الخميس القادم ضمن لقاءات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.