وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل تواصل تدمير سوريا ومجلس الأمن مكبل اليدين

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن "إسرائيل" دمرت البنية التحتية والدفاعية في سوريا واحتلت المزيد من الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن هذا العدوان المستمر يفاقم الأوضاع في المنطقة.

وأوضح أن مجلس الأمن، الذي يُفترض أن يكون الجهة المنوطة بوقف العدوان الإسرائيلي على سوريا، أصبح الآن مكبل اليدين وغير قادر على أداء دوره.

وفي ظل هذا الواقع، شدد الوزير على ضرورة تحرك دول المنطقة بشكل فوري لإنهاء العدوان "الإسرائيلي" ووقف تدمير سوريا، داعيًا إلى تنسيق الجهود الإقليمية للتصدي لهذا الوضع الخطير.