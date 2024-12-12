اللجان التموينية بأسوان تضبط وتحرر 591 مخالفة متنوعة في مجال المخابز البلدية والأسواق

تواصل اللجان المختلفة بمديرية التموين والإدارات الفرعية التابعة لها بأسوان تنظيم سلسلة من حملات التفتيش المتتالية.

أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان المشددة، يتم تكثيف الجهود لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار، للتأكد من مدى توفر السلع وصلاحيتها وضبط حالات التهريب للمواد البترولية وحالات الغش التجاري ومنع الممارسات الاحتكارية والاستغلال وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وكذلك الاطمئنان على رغيف الخبز من حيث الجودة والأوزان.

وذكر أن جهود الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير 591 مخالفة متنوعة، منها 324 مخالفة في مجال المخابز البلدية، منها مخالفات عدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة أو سجل، ومخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، ومخالفات توقف عن الإنتاج بدون عذر أو تصرف في جزء من حصة الدقيق.

وأشار خالد أبو القاسم إلى أنه فيما يخص مجال الأسواق، تم تحرير 267 محضر جنح ضد مخالفين، منها محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر عدم حمل شهادة صحية وغش تجاري وحيازة سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو محاضر تجميع سكر تمويني أو دقيق بلدي أو تجميع مواد بترولية. مشيرًا إلى أنه تم ضبط كمية 9000 لتر سولار، وكمية 1000 لتر بنزين، وكذلك كمية 5 طن سكر تمويني، وطن دقيق بلدي، فضلاً عن كمية من السلع منتهية الصلاحية مثل معلبات وحلويات وكمية من زيت السيارات مجهول المصدر.