 تحطم طائرة صغيرة في ولاية تكساس - بوابة الشروق
الخميس 12 ديسمبر 2024 8:40 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تحطم طائرة صغيرة في ولاية تكساس


نشر في: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 8:05 ص | آخر تحديث: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 8:05 ص

تحطمت طائرة صغيرة ثنائية المحرك على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية الأربعاء، وانشطرت إلى نصفين وتناثر حطامها على الطريق.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة من طراز "بايبر بي إيه 31" وكان الطيار هو الشخص الوحيد على متنها. ولم يتم الكشف عن اسم الطيار أو حالته الصحية على الفور. وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستحقق في الحادث.

وذكرت نائبة قائد شرطة فيكتوريا إيلين مويا إن أربعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى، ثلاثة منهم أصيبوا بجروح غير مهددة للحياة، ونُقل شخص واحد إلى مستشفى خارج المدينة لتلقي علاج على مستوى أعلى. ولم تحدد مويا ما إذا كان الطيار من بين الذين نُقلوا إلى المستشفى.

وقالت مويا: "هذا ليس شيئا نراه كل يوم، لكننا سعداء لأن هؤلاء الأشخاص بخير على ما يبدو ويخضعون للفحص".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك