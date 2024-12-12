كاسادو : نجحنا في التعامل مع قوة دورتموند

أكد مارك كاسادو، لاعب وسط برشلونة، قدرة فريقه على التفاعل مع مجريات المباراة التي حقق فيها الانتصار على بوروسيا دورتموند (2-3) مساء الأربعاء في الجولة السادسة من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا.

وقال كاسادو في تصريحات لشبكة "موفيستار" عقب المباراة: "في الشوط الأول، سيطرنا بشكل أكبر على المباراة ولم نستغل بعض الفرص. في الشوط الثاني، كنا أكثر فعالية، لكنهم سجلوا هدفين ضدنا. عرف الفريق كيف يتفاعل ويسجل هدف الانتصار".

واعتبر اللاعب الدولي الإسباني أن الشوط الثاني كان "مكثفا للغاية"، رغم أنه أكد أن برشلونة لعب كما أراد واستغل "مرتدتين" لتحقيق الفوز.

وعقب هذا الفوز يحتل برشلونة وصافة التشامبيونز ليج برصيد 15 نقطة، ويقترب من التأهل لثمن نهائي البطولة مباشرة.

وقال كاسادو أيضا "المباريات الأخيرة في الدوري الإسباني لم تسر بالطريقة التي أردناها، لكننا نؤدي بشكل جيد جدا في التشامبيونز، وحققنا خمسة انتصارات متتالية وهذا يمنحنا فرصة كبيرة للتأهل بين الثمانية الأوائل".

كما أشاد اللاعب الدولي بأداء زميله في خط الوسط بيدرو جونزاليس "بيدري"، مؤكدا أنه لاعب "من الطراز العالمي"، وأنه حين يواجه مشكلة يمنحه الكرة ليحل الأمر.