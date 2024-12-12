اكتسبت السياردة كاديلاك إسكاليد سمعة جيدة بسبب ثرائها وفخامتها مقابل كثافة استهلاك الوقود، لكن إسكاليد آي كيو الكهربائية القادمة تهدف إلى معالجة هذا الأمر.

وكما هو الحال في السيارتين الكهربائيتين الأخريين من كاديلاك تأتي إسكاليد آي.كيو بنظام الدفع الرباعي في كل الفئات رغم أن السيارة الأكبر كادي تدعي تجاوزها مدى 460 ميلا بحسب جنرال موتورز.

كما يبدأ سعر إسكاليد آي.كيو من 9ر129 ألف دولار وهو ما يزيد بنحو 40 ألف دولار عن السعر الأساسي للنسخة التقليدية التي تعمل بالبنزين.

ومع إطلاقها سيتم تقديم 4 فئات من الطراز إسكاليد آي.كيو وهي لوكسري وان وسبورت وان ولوكسري تو وسبورت تو، على أن تطرح فئة خامسة ذات قاعدة عجلات أطول باسم آي.كيو.إل في وقت لاحق.

وعلى عكس الفئة التقليدية من إسكاليد التي تعتمد على الطرازين شيفروليه تاهوي سوبوربان، تعتمد السيارة إسكاليد آي.كيو على المنصة المستخدمة في السيارة جي.إم.سي هامر الكهربائية وشيفروليه سيلفرادو الكهربائية.

وعلى الرغم من اشتراك الفئتين في السمات الأساسية، تنفرد إسكاليد بهويتها البصرية الخاصة، مع تصميم داخلي جديد استمد ملامحه من الطرز الأخرى الكهربائية من سيارات كاديلاك.

وبحسب موقع "كار أند درايفر" المتخصص في موضوعات السيارات فإن طول السيارة إسكاليد آي.كيو يزيد بمقدار قدم كاملة عن طول الفئة التقليدية من هذا الطراز.

كما أن كل فئات السيارة الكهربائية آي.كيو تأتي مزودة بنظام دفع رباعي ثنائي المحرك يولد قوة قدرها 750 حصانًا وعزم شدته 785 رطلًا لكل قدم مكعب، عند ضبط السيارة على وضع القيادة فيلوسيتي ماكس.

كما تمتاز السيارة بوجود البطارية أولتيوم 24 التي تعطي طاقة قابلة للاستخدام بأكثر من 200 كيلووات/ساعة، وهو ما يعني بحسب شركة كاديلاك أنه يمكن شحنها خلال حوالي 10 دقائق باستخدام الشاحن السريع 800 فولت بما يكفي لزيادة مداها بمقدار 100 ميل.