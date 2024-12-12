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أبدى مهاجم برشلونة الشاب، لامين يامال، سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه على بوروسيا دورتموند الألماني 2-3 في دوري أبطال أوروبا ليلة الأربعاء، مؤكدا ضرورة تحقيق الانتصار خارج الأرض.

وصرح لامين الذي حصل على جائزة أفضل لاعبي المباراة أنه "من الضروري المقاومة على هذه الملاعب" و"استغلال الفرص التي تتاح للتسجيل".

وأضاف "لقد تعاملنا جيدا مع ظروف المباراة وتعلمنا من مباراة بيتيس"، حيث كان صاحب الأرض قد خطف هدف التعادل قبل نهاية المباراة.

وأبدى لامين سعادته ب"هدفي فيران"، حيث ساهم في تسجيله للهدف الثالث بتمريرة رائعة.

وضرب فريق الألماني هانز فليك أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنه واصل انتصاراته في التشامبونزليج، للمباراة الخامسة تواليا بعد صدمة البداية بالخسارة على يد موناكو الفرنسي (2-1)، ليقترب الفريق الكتالوني كثيرا من حسم تأهله مباشرة لثمن النهائي.

وانفرد البارسا بذلك بالمركز الثاني ب15 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط خلف ليفربول الإنجليزي، الذي يحلق منفردا بالصدارة بالعلامة الكاملة.

بينما سقط "أسود الفستيفاليا" في فخ الخسارة الثانية في البطولة ليبقى ب12 نقطة في المركز التاسع.