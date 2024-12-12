وزير العمل يحذر من النصب بعقود العمل للخارج وينصح الشباب: لابد من توثيق العقد

قال محمد جبران وزير العمل، إن الوزارة تتصدى الوزارة لعمليات النصب على المواطنين المتعلقة بعقود العمل للخارج، مضيفا: «استقبلنا شكاوى كثيرة لشباب سافرت للإمارات والسعودية ودول أخرى كثيرة ودفعوا مبالغ كبيرة تتجاوز 100 و150 ألف جنيه ثم اكتشفوا في النهاية عدم صحة عقود العمل».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «خلاصة الكلام» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة النهار، الشباب المتضرر لجأ للملحق العمالي في هذه الدول، مشيرا إلى أن الوزارة تتحرك على الفور للتحقق من وجود الشركة، وفي حال ثبوت تسجيلها بوزارة العمل؛ يتم التحقيق معها واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد ثبوت المخالفة.

وأعرب عن أسفه إزاء تزايد هذه الحالات مؤخرًا، قائلا: «نفاجأ بأعداد كبيرة للأسف الشديد خلال الفترة الماضية، وما يحدث يؤثر على سمعة العامل المصري، وكان لا بد من التصدي له».

ووجه نصيحة للمواطنين الراغبين في العمل بالخارج، متابعا: «رسالتي للشباب لو سمحت أي عقد عمل يأتيك عليك أن تتوجه لوزارة العمل تتأكد أن الشركة قائمة والعقد حقيقي من عدمه، ولابد من توثيق العقد حتى يكون ضمانة لك إذا سافرت وحدث أي شيء».

ولفت وزير العمل، إلى تسجيل 1120 شركة توظيف لدى الوزارة، منوها إلى إغلاق 20 شركة غير ملتزمة خلال الخمسة أشهر الماضية.

وأشار إلى تلقيه أحد الإعلانات الجديدة اليوم حول عقود توظيف في كندا مقابل 300 ألف تتضمن مقابلة عبر الإنترنت مع صاحب العمل الوهمي ببلد الإقامة، مؤكدا أن الوزارة تتصدي لحيل عقود العمل بالتعاون مع المحافظات.