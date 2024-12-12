 نتنياهو لسوليفان: الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة العازلة في سوريا - بوابة الشروق
الخميس 12 ديسمبر 2024 5:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نتنياهو لسوليفان: الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة العازلة في سوريا

وكالات
نشر في: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 5:21 م | آخر تحديث: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 5:21 م


قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في اجتماعهما، اليوم الخميس، إن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا حتى يتم إنشاء قوة فعالة لفرض اتفاقية فصل القوات لعام 1974".

وبحسب وكالة "معا" الإخبارية، ليس من الواضح ما إذا كان نتنياهو يقصد أن إسرائيل مهتمة بوجود قوة دولية جديدة على الحدود أو عودة جيش سوري منظم ملتزم بالاتفاق.

وقال مسئول إسرائيلي كبير إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد في هذا الشأن.

وأوضح نتنياهو لسوليفان أن "إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لحماية أمنها ضد أي تهديد، ولهذا السبب أمرت الجيش الإسرائيلي بالسيطرة مؤقتا على المنطقة العازلة في سوريا"، مشددا على "الحاجة الحيوية لمساعدة الأقليات في سوريا، ومنع النشاط الإرهابي من الأراضي السورية ضد إسرائيل"، بحسب تعبيره.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك