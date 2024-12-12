نتنياهو لسوليفان: الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة العازلة في سوريا



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في اجتماعهما، اليوم الخميس، إن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا حتى يتم إنشاء قوة فعالة لفرض اتفاقية فصل القوات لعام 1974".

وبحسب وكالة "معا" الإخبارية، ليس من الواضح ما إذا كان نتنياهو يقصد أن إسرائيل مهتمة بوجود قوة دولية جديدة على الحدود أو عودة جيش سوري منظم ملتزم بالاتفاق.

وقال مسئول إسرائيلي كبير إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد في هذا الشأن.

وأوضح نتنياهو لسوليفان أن "إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لحماية أمنها ضد أي تهديد، ولهذا السبب أمرت الجيش الإسرائيلي بالسيطرة مؤقتا على المنطقة العازلة في سوريا"، مشددا على "الحاجة الحيوية لمساعدة الأقليات في سوريا، ومنع النشاط الإرهابي من الأراضي السورية ضد إسرائيل"، بحسب تعبيره.