مفوض الدوري الأميركي ينصح صلاح بالتواصل مع ميسي

يعيش محمد صلاح، نجم ليفربول، حالة من الغموض بشأن مستقبله مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية، في ظل تقارير تتحدث عن توتر علاقته بالمدرب أرني سلوت واستبعاده من قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

وأشارت التقارير إلى أن صلاح ألمح إلى أن مباراة برايتون قد تكون الأخيرة له بقميص ليفربول قبل حلول يناير.

وظهر صلاح مؤخرًا في لقاء جمعه بزميله السابق جوردان هندرسون في أحد مطاعم تشيلسي لمدة نحو تسعين دقيقة، وسط تكهنات بأن الحديث دار حول الدوري السعودي بعد تجربة هندرسون هناك، حيث يُعد هذا الخيار مطروحًا أمام اللاعب المصري إلى جانب اهتمام متزايد من الدوري الأميركي.

وفي هذا السياق، دعا مفوض الدوري الأميركي، دون جاربر، صلاح إلى التواصل مع ليونيل ميسي وتوماس مولر لمعرفة مدى سعادتهم في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الدوري الأميركي سيرحب بالنجم المصري "بأذرع مفتوحة" إذا قرر خوض التجربة.

كما كشف عن وجود اهتمام من نادي سان دييجو، المملوك جزئيًا لرجل الأعمال المصري البريطاني محمد منصور.

ورغم هذه الإشارات، شدد جاربر على احترام العقود، مشيرًا إلى أن صلاح لا يزال مرتبطًا بعقد مع ليفربول، ووصف النادي بأنه "فريق عظيم" تربطه به علاقة مهنية واضحة.