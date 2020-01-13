«كروب انيرجيز إيه جى» تضاعف أرباح التشغيل ثلاث مرات خلال 9 شهور من العام المالي الجاري

أعلنت شركة" كروب انيرجيز إيه جى" زيادة أرباح التشغيل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري "2019-2020" بأكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 3ر70 مليون يورو، مقابل 1ر19 مليون يورو خلال العام المالي السابق.

وأشارت الشركة إلى أن الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين تضاعفت مرتين خلال نفس الفترة لتصل إلى 9ر101 مليون يورو، مقابل 5ر48 مليون يورو في العام السابق، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام، وتراجع الإنتاجية.

وارتفع حجم الإيرادات بنسبة 12% ليصل إلى 668 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام المالي الجاري، مقابل 596 مليون يورو فى العام السابق، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار المبيعات على نحو ملحوظ بالنسبة لمادة الإيثانول صديقة البيئة، والطاقة المتجددة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى، بلغ إنتاج الشركة من مادة الإيثانول 729 ألف متر مكعب، بتراجع نسبته 6% عن الفترة المماثلة من العام السابق.