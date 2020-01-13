أعلنت حكومة هونج كونج عن خطة بـ4ر1 مليار دولار لإنقاذ واحدة من أكبر المدن الترفيهية بالمدينة، وذلك بعدما تسببت الاضطرابات المستمرة منذ سبعة أشهر في تراجع عدد زوار المدينة ذات الحكم شبه الذاتي إلى مستوى قياسي في 2019.

وقال متحدث باسم "أوشن بارك" اليوم الاثنين، إنه بدون خطة الإنقاذ، فإن التمويل سينفد بالكامل تقريبا من المدينة الترفيهية، التي سجلت نقصا حادا في التدفقات النقدية تجاوز 77 مليون دولار في السنة المالية 2019 - 2020.

وتهدف الخطة التي سيتم تنفيذها على مدار سبع سنوات لتحويل المدينة السياحية المتعثرة إلى منتجع ساحلي مفعم بالمغامرات، يتضمن سبع مناطق متنوعة و20 مقصدا سياحيا.

وأرجعت "أوشن بارك" التراجع الحاد غير المسبوق في عدد الزوار، والذي يقدر بنحو 30% في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام الماضي، إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها المدينة منذ يونيو.

وبدأت المظاهرات للاحتجاج على قانون لتسليم المطلوبين من السكان المحليين إلى الصين، إلا أن الاحتجاجات تطورت لتطالب بإصلاح انتخابي وإجراء تحقيق مستقل في عنف الشرطة ضد المتظاهرين.

وفي وقت سابق اليوم، شددت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام، الموالية لبكين، على المرونة المالية للمدينة، وقالت في خطاب أمام "المنتدى المالي الآسيوي"، إن "النظام المالي في هونج كونج ما زال مستقرا وناجحا... رغم التحديات غير المسبوقة" على مدار العامين الماضيين.