طرفا الصراع في سوريا يتبادلان الاتهامات بخرق قرار الهدنة في إدلب

تبادل طرفا الصراع في ريف محافظة إدلب بشمال سوريا، اليوم الاثنين، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية: "شن مقاتلون من هيئة تحرير الشام هجوما على مواقع الجيش السوري قرب بلدة جرجناز في ريف إدلب الشرقي، إضافة إلى قصف بقذائف الهاون مواقع للجيش جنوب مدينة معر النعمان".

وأكد القائد الميداني لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب. أ": "خروج 74 مدنيا أغلبهم أطفال ونساء من مناطق سيطرة المسلحين في ريف إدلب الشمالي الشرقي عبر معبر الحاضر بريف حلب الجنوبي إلى مناطق سيطرة الجيش السوري، وتم تقديم الطعام والشراب والخدمات الطبية العاجلة ونقلهم إلى مناطق آمنة.

وأشار إلى خروج أكثر من 50 مديناً عبر معبر الهبيط إلى مناطق سيطرة الجيش في ريف حماة الشمالي.

من جهته، أكد قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر أن "القوات الحكومية خرقت وقف إطلاق النار منذ ساعاته الأولى، واستهدفت بالمدفعية الثقيلة حوالي 14 موقعا في مدينة معرة النعمان ومحيطها وبلدات معرشورين وتلمنس ومعصران وقرى في ريف ادلب الشرقي".

وأكد القائد العسكري أن "القوات الحكومية تنقل مقاتلين وعتاد من خطوط الاشتباك في ريف ادلب باتجاه ريف حلب الجنوبي وريف اللاذقية الشمالي؛ للاستفادة من قرار وقف إطلاق النار في ريف إدلب".

وتوصلت روسيا وتركيا إلى قرار لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ ليل السبت /الأحد في منطقة خفض التصعيد في ريف إدلب منذ أيام، وهو القرار الثالث في تلك المنطقة، والذي لم يتم العمل به من قبل القوات الحكومية وفصائل المعارضة.