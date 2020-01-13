 رئيس الانتقالي بالسودان يؤكد التزام بلاده بالعمل على تحقيق السلام في جنوب السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الانتقالي بالسودان يؤكد التزام بلاده بالعمل على تحقيق السلام في جنوب السودان

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 10:17 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 10:17 م
أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، التزام بلاده بالعمل على تحقيق السلام والاستقرار بدولة جنوب السودان.

وشدد البرهان، لدى لقائه في الخرطوم اليوم الاثنين، مع مبعوث الرئيس الكيني كالونزو موسيوكا، على حرص السودان على التعاون والتنسيق مع دول الجوار، بصفته رئيس الدورة الحالية لمنظمة "الإيجاد" لإعادة السلام لدولة الجنوب.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير الدكتور صديق عبد العزيز، في تصريح صحفي، أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق بين البلدين لمساعدة دولة الجنوب لاحتواء الأزمة، مشيرا إلى تطابق وجهات النظر في هذا الصدد.
وقال إن اللقاء تناول سبل إحكام التنسيق والتشاور بين البلدين لحل مشكلة دولة جنوب السودان.

من جانبه، شدد المبعوث الكيني على أهمية دور السودان في إطار منظومة الإيجاد، لافتا إلى أن دول الإقليم تتطلع إلى استمرار جهود السودان لإحلال السلام بدولة الجنوب والمساهمة في التطور الاقتصادي للإقليم.

وعبر عن أمل بلاده في أن يسود السلام والتعايش السلمي بين مواطني دولة جنوب السودان.

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