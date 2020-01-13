وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد اعتزام بلادها مواصلة مهمة الجيش بالعراق

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب-كارنباور أن ألمانيا تعتزم مواصلة مهمة الجيش الألماني في العراق.

وقالت كرامب-كارنباور اليوم الأحد في مدينة بيتبورج غربي ألمانيا: "تنظيم الدولة الإسلامية لم ينهزم، إنه انسحب فقط إلى جحوره، ولكنه لا يزال خطيرا".

ولكن الوزيرة الألمانية أشارت إلى أنه سيتم البقاء في العراق فقط، "إذا كانت الحكومة العراقية تريد ذلك أيضا... وإذا كانت الدعوة لا تزال قائمة، فإننا نعتزم مواصلة المهمة".

وتابعت الوزيرة الألمانية أنه عندما يكافح الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه "لأجل أن يكون هناك أموال كافية للدفاع وأموال كافية لأجل جنودنا بالجيش الألماني ولأجل أن يكون هناك أموال كافية أيضا لعملنا الأمني المشترك في حلف شمال الأطلسي ناتو، فلا علاقة لذلك بأننا نريد أن نقوم بخدمة خاصة لرئيس أمريكي".

وبعد قصف طائرة ركاب أوكرانية بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، دعت كرامب-كارنباور لاتخاذ إجراءات تجاه المسؤولين الإيرانيين عن ذلك، وقالت: "لابد من استجلاء ملابسات الأمر ومعاقبة المسؤولين عن ذلك... لقد قُتل أشخاص أبرياء، ولا يمكننا ترك ذلك ببساطة".

يذكر أن 176 شخصا لقوا حتفهم إثر قصف الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ، بحسب وصف البيانات الإيرانية.

وتابعت الوزيرة الاتحادية قائلة: "لم يتم دفع النظام الإيراني على الاعتراف بالحقيقية، أمام شعبه أيضا، إلا من خلال ضغط المجتمع الدولي".

وأشارت إلى أنه كان هناك خلال الأيام الماضية متابعة مكثفة للموقف "الذي كان من الممكن أن يخرج عن السيطرة أكثر من ذلك"، وأضافت قائلة: "قُتل 176 شخصا أبرياء تم اجترارهم إلى هذا النزاع".