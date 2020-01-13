 «العربية»: اتفاق وقف إطلاق النار الليبي يتضمن وقف إرسال قوات تركية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«العربية»: اتفاق وقف إطلاق النار الليبي يتضمن وقف إرسال قوات تركية

د ب أ
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 12:45 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 12:45 م

أفادت قناة "العربية" بأن اتفاق وقف إطلاق النار، المزمع توقيعه اليوم الاثنين بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في موسكو، يتضمن وقف إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

ونقلت القناة عن مصادر خاصة أن الاتفاق سيتضمن أيضا وقفا لإطلاق النار ستشرف عليه روسيا والأمم المتحدة، مع انسحاب متبادل للقوات، إلى جانب إسناد مهمة مكافحة الإرهاب وتأمين آبار النفط والغاز للجيش الوطني الليبي.

كما يتضمن سحب قوات الجانبين وإعادتها إلى ثكناتها، إلى جانب قيام بعض الميليشيات المسلحة بتسليم أسلحتها.

وسيتم تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة "الوفاق" من جهة والبرلمان الليبي وحفتر من جهة أخرى.

ومن المقرر أن تكون الوثيقة ملزمة لكل من حفتر والسراج.

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