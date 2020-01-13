متحدث إيراني: سنحدث أنظمتنا الدفاعية بسبب سقوط الطائرة الأوكرانية

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الاثنين، على عزم بلاده تحديث أنظمتها الدفاعية بسبب الحادث الذي وقع للطائرة الأوكرانية.

وقال المتحدث، في تصريح نقلته وكالة "إيسنا"، "إن الطائرة أُسقطت عن طريق الخطأ الأربعاء الماضي بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران ، وأن الحادث وقع بسبب إطلاق صواريخ على قاعدتين أمريكيتين في العراق إثر مقتل الجنرال قاسم سليماني خارج مطار بغداد بعد استهدافه".

وأضاف "ينبغي ألا ننسى من تسبب في احتمال حدوث مثل هذه الفاجعة ، ظلت الحرب تخيم على إيران ، ظل المجتمع الإيراني على شعوره بالضيق الشديد وأحس بالقلق الشديد على المستوى الإجتماعي والسياسي".

وكان وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو قد صرح بأن هذا الحادث أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة البالغ عددهم 176 شخصًا، مشيرًا إلى أن من بينهم مواطنون من أفغانستان وألمانيا وإيران وكندا وأوكرانيا وأيضًا بريطانيون وسويديون.

ونشرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية السبت بيانًا اعترفت فيه بإسقاط الطائرة عن طريق الخطأ ، وكشف قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده أن أنظمة الدفاع الجوي أخطأت في قصف الطائرة الأوكرانية ظنًا منها أنها صاروخ أمريكي من طراز كروز.