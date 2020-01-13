أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد 7 شخصيات سياسية فنزويلية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، اليوم الإثنين ، فرض عقوبات جديدة ضد 7 شخصيات سياسية فنزويلية.



وذكر راديو (صوت أمريكا)، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن اليوت آدامز المبعوث الأمريكي الخاص بشأن فنزويلا أعلن في السادس من شهر يناير الجاري أن الولايات المتحدة تنظر في فرض عقوبات إضافية جديدة ضد فنزويلا ، وذلك بعد قيام قوات الأمن هناك باغلاق مبنى البرلمان لمنع المشرعين من المعارضة وعلى رأسهم خوان جوايدو من دخول البرلمان.



تجدر الإشارة الى أن العقوبات الأمريكية بدأت في أوائل العام الماضي بغرض الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ، واعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعيم المعارضة جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.