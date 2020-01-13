«الصحة العالمية»: ظهور الالتهاب الرئوي في الصين مرتبط بسوق للمأكولات البحرية ولم يحدث تفش

قالت منظمة الصحة العالمية أمس الأحد، إنه يبدو أن ظهور مرض الالتهاب الرئوي والذي أودي بحياة شخص في الصين وأصاب 40 آخرين مرتبط بسوق واحدة لبيع المأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط الصين ولم ينتقل أبعد من ذلك.

وأثارت سلسلة إصابات بالالتهاب الرئوي مخاوف من تفشي هذا المرض بشكل وبائي بعد أن قالت الصين الأسبوع الماضي إن الفيروس المسبب للمرض من نوع غير معروف من قبل ولكنه من نفس عائلة الفيروسات التي سببت وبائي التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا).

ولكن منظمة الصحة العالمية قالت إن المرض لم ينتشر، وقالت إنه تم حاليا إغلاق سوق المأكولات البحرية في ووهان ولم يتم الإبلاغ عن حدوث إصابات في مناطق أخرى بالصين أو على الصعيد الدولي، وتعد ووهان مركزا رئيسيا للنقل على الصعيدين المحلي والدولي.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن "الأدلة تشير بقوة إلى أن ظهور المرض مرتبط بسوق للمأكولات البحرية في ووهان، لا توجد في هذه المرحلة إصابات بين موظفي الرعاية الصحية ولا يوجد دليل واضح على انتقال المرض من إنسان لآخر".

وقالت المنظمة الأسبوع الماضي إن من المرجح أن يكون عضوا ظهر حديثا في عائلة الفيروسات التي سببت تفشي فيروسي سارس وكورونا القاتلين هو الذي سبب ظهور الالتهاب الرئوي في الصين.