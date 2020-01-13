أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أن حارس مرمى فريقه تيبو كورتوا هو أفضل حارس مرمى في العالم وأن فالفيردي جنب فريقه خسارة السوبر الإسباني، بعد طرده أمام أتلتيكو.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني بفوزه بركلات الترجيح بنتيجة (4-1) على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بعد نهائي ماراثوني استمر على مدار 120 دقيقة بتعادل سلبي الأحد، على ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية) في جدة.

وقال بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يمكننا أبدًا معرفة ما كان سيحدث، لكنه أوقف فرصة واضحة لتسجيل هدف من خلال موراتا".

وأضاف: " فالفيردي واحد من أفضل اللاعبين هذا الموسم، ما فعله سمح لنا بالحفاظ على التعادل واللجوء إلى الركلات الترجيحية".

وحول نظام البطولة، أجاب بيريز: "نحن لا نفكر في أي شيء، نحن نفعل ما يقولون لنا، كانت بطولة جميلة للغاية، عندما تنظر إلى عدد لاعبي ريال مدريد التي تمكنت الجماهير في جدة من رؤيتهم فلا يمكنك سوى أن تشيد بذلك الأمر، النظام الجديد أكثر جاذبية، حظينا باستقبال حافل".

وأوضح: "نحن سعداء بالحب الذي قدموه لنا، كما هو الحال في أي مكان في العالم، لقد حظينا بكرم ضيافة كبير، يبدو الأمر كما لو أننا لعبنا على أرضنا".

وتابع: " إنها بداية جيدة لهذا العام، نحن في غاية الامتنان وسعداء للغاية، لقد أتاحوا لنا الفرصة للعب بهذا الشكل وأعتقد أننا نستحق الفوز بالبطولة".

وشدد: «حقق زيدان الفوز في جميع النهائيات الذي خاضها، أهنئه ونأمل أن يمنحنا المزيد من الألقاب».

وبالنسبة لأداء البلجيكي تيبو كورتوا في اللقاء، فأضاف: «كنا نعلم أنه أفضل حارس في العالم، وقد كان كذلك بالفعل، كان أحد أفضل اللاعبين في اللقاء بجانب فالفيردي».

وفيما يتعلق باحتمالية تعاقد النادي مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فقال: «لا أعرف لاعبًا اسمه بوجبا».

واختتم حديثه قائلًا: «لن تكون هناك احتفالات في النادي بعد التتويج بكأس السوبر».