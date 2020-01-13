 موراليس يقول إنه سيشكل تنظيما مسلحا شعبيا إذا عاد إلى بوليفيا - بوابة الشروق
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موراليس يقول إنه سيشكل تنظيما مسلحا شعبيا إذا عاد إلى بوليفيا

أ ف ب
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 10:11 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 10:11 ص

أعلن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، اللاجئ في الأرجنتين، أمس الأحد، أنه سيشكل ميليشيا شعبية مسلحة مثل تلك الموجودة في فنزويلا إذا عاد إلى بوليفيا.

وفي تصريح لإذاعة "كاوساشوم كوكا" البوليفية التابعة لنقابة مزارعي الكوكا التي ينتمي إليها موراليس، أكد الرئيس الاشتراكي الذي استقال في 10 نوفمبر، من جديد، على اعتقاده أنه كان ضحيةً "انقلاب".

وأعلن أن عدم امتلاك حكومته "خطة بديلة" بمواجهة المعارضة اليمينية كان خطأ "مميتاً"، وقال: "نحن، الحركات الاشتراكية والحكومة، كان لدينا ثقة زائدة".

وأوضح موراليس: "في أي لحظة أعود بها إلى بوليفيا، يجب علينا تنظيم ميليشيا مسلحة شعبية كما فعلت فنزويلا".

ومنذ أن فر من البلاد، أعرب الرئيس السابق عن نيته العودة إلى الأراضي البوليفية خلال حملة الانتخابات التي حددتها السلطة الانتقالية في لاباز في الثالث من مايو.

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