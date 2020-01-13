شركة «سبايرنت كوميونيكيشنز» تعلن زيادة أرباح التشغيل لعام 2019

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توقعت شركة "سبايرنت كوميونيكيشنز بي إل سى" المدرجة في بورصة لندن تحقيق أرباح تشغيل معدلة تتراوح بين 91 و93 مليون دولار خلال العام المالي 2019، بزيادة قدرها 77.1 مليون دولار عن العام الماضي.

وارتفعت حجم إيرادات الشركة بنسبة 5.5% ليصل إلى 503 ملايين دولار.

وقال إريك أوبديكه، المدير التنفيذي للشركة: "إننا نتوقع تجاوز توقعات أرباح السوق خلال العام المالي 2019، إننا ندخل العام المالي الجديد بسجل طلبيات قوي، وعلى المدى المتوسط، نتوقع مواصلة تحقيق إيرادات بنسبة حوالي 5%.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها للعام المالي كله المنتهي فى 31 ديسمبر 2019 في الخامس من مارس 2020.