مسؤول سعودي: نستهدف وضع آليات وطرق لإدارة مشاريع إنتاج اليورانيوم

أعلن رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، أن المدينة تهدف إلى وضع آليات وطرق لإدارة مشاريع إنتاج اليورانيوم، تكون مجدية اقتصادياً وبيئياً واجتماعيا، بالتعاون مع شركة "معادن"، لدعم مشروع الاستكشاف لتحديد مخزونات موارد اليورانيوم والثوريوم في المملكة بدقة.

وأكد السلطان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، ضرورة تطبيق المعايير العالمية الموصى بها والمعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنظام الدولي، من ناحية استيفاء دراسات الجدوى لإنتاج اليورانيوم لمتطلبات هذا النوع من المشاريع والإلمام التام بالنظام الإداري والمصطلحات والتعريفات ذات العلاقة، وآلية تطبيقها ميدانياً؛ بهدف المضي قُدُماً بتوطين الخبرة الفنية في تقنيات الطاقة الذرية، واستثمارها تجاريا، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن ما يتم حالياً في مشروع استكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم بالمملكة، هو لتحديد جداول أعمال وخطط المرحلة الثانية للمشروع.

وأطلقت المدينة أمس، ورشة عمل، بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية؛ بهدف تنفيذ المراجعة النهائية لجميع نتائج وأعمال المرحلة الأولى من مشروع استكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم بالسعودية، وكذلك الاتفاق على جداول أعمال وخطط المرحلة الثانية للمشروع.

وتسلط الورشة الضوء على كيفية جذب الاستثمارات لعمل مراحل ما قبل دراسة الجدوى، وكذلك الاعتبارات الخاصة بالبنية التحتية من ناحية الموقع والتسهيلات اللازمة خلال مراحل دراسة الجدوى.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أكد أن لدى المملكة أكثر من 5 بالمئة من احتياطيات اليورانيوم في العالم، وإذا لم تستخدمها فإن الأمر يشبه عدم استخدام النفط.