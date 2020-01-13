 قرار بإضافة اختصاصات جديدة لوزارة الاتصالات.. ونقل موظفي التخطيط إليها - بوابة الشروق
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قرار بإضافة اختصاصات جديدة لوزارة الاتصالات.. ونقل موظفي التخطيط إليها

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد نابليون
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 6:26 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 6:26 م

نشرت الجريدة الرسمية، الإثنين، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٠، بمباشرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لاختصاصتها المنصوص عليها بالقرار الجمهوري رقم ٣٧٩ لسنة ١٩٩٩ اختصاصات أخرى.

وأناط القرار بالوزارة مباشرة اختصاصات جديدة من بينها وضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية وإعادة الهندسة لدورة العمل المكتبي بها وميكنتها بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك.

كما اختص القرار الوزارة بوضع آليات وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن علئدى الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، وذلك من خلال روافد جديدة ومتعددة مثل شبكة الإنترنت والتليفون ومراكز الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تشغيل وتحديث بوابة الحكومة على الانترنت و ذلك علاوة على ما يستجد من وسائل تقنية تساهم في حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة.

فيما نصت المادة الثانية من القرارات على أن تتخذ الاجراءات اللازمة لتقل موظفي قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري سابقاً إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


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