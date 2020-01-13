عريضة لنقل دبب الكوالا التي ضربتها الحرائق في أستراليا إلى نيوزيلندا

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وقع آلاف الأشخاص عريضة تدعو إلى نقل دبب الكوالا إلى نيوزيلندا بعدما تسببت حرائق الغابات في أستراليا بتدمير مساحات كبيرة من موطن أو البيئة الطبيعية للحيوان.

وقالت العريضة التي وقعها أكثر من 5 آلاف شخص صباح الاثنين بالتوقيت المحلي "حيوانات الكوالا أصبحت منقرضة فعليا في أستراليا ويمكن أن تزدهر في نيوزيلندا مثل العديد من الأنواع الأسترالية الأخرى".

وأضافت العريضة "إنها (حيوانات الكوالا) لن تعرض نظامنا البيئي للخطر، حيث تسكن الكوالا في أراضي غابات أشجار الأوكالبتوس وأوراق هذه الأشجار تشكل معظم طعامها".

وقالت العريضة إن نيوزيلندا لديها 30 ألف هكتار من تلك الغابات، المماثلة للغابات الأسترالية.

وفي مختلف أنحاء أستراليا، احترقت 10 ملايين هكتار من الأراضي منذ اشتعال حرائق الغابات في سبتمبر.

ولقي 26 شخصا على الأقل حتفهم كما دمرت عدة آلاف من المنازل. ويعتقد أن أكثر من مليار حيوان لقوا حتفهم جراء تلك الحرائق.