موناكو يعرقل انتفاضة سان جيرمان بتعادل مثير بالدوري الفرنسي

أوقف موناكو سلسلة انتصارات مضيفه باريس سان جيرمان ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم التي استمرت في مبارياته الست الأخيرة، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي 3 / 3 في قمة مباريات المرحلة العشرين للمسابقة مساء الأحد.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت الأحد عن فوز نانت على مضيفه سانت إيتيان 2 / صفر، وديجون على ضيفه ليل 1 / صفر.

ورغم التعادل، ظل سان جيرمان متربعا على الصدارة برصيد 46 نقطة، متفوقا بفارق خمس نقاط على أقرب ملاحقيه أولمبيك مارسيليا، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما رفع موناكو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم سان جيرمان مبكرا بهدف حمل توقيع نجمه البرازيلي نيمار في الدقيقة الثالثة، لكن سرعان ما تعادل موناكو عبر لاعبه جيلسون مارتينز في الدقيقة السابعة.

وأضاف وسام بن يدر الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل سان جيرمان بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز فودي بالو توريه لاعب موناكو هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 24.

وعاد نيمار لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الثالث لسان جيرمان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، غير أن النجم الجزائري إسلام سليمان سجل هدف التعادل لموناكو في الدقيقة 70.

ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على ملعب (لويس الثاني) معقل موناكو في مباراة مؤجلة بينهما.

من جانبه، واصل سانت إتيان ترنحه في المسابقة، بعدما تلقى هزيمته الرابعة على التوالي في البطولة إثر خسارته صفر / 2 أمام ضيفه نانت في وقت سابق من يوم الأحد.

وتجمد رصيد سانت إتيان، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر، في حين ارتفع رصيد نانت، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 32 نقطة في المركز الرابع.

وافتتح مهدي عبيد التسجيل لنانت في الدقيقة 23، فيما تكفل لودوفيتش بلاس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48.

بتلك النتيجة، صالح نانت جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق المخيبة 1 / 2 أمام ضيفه آنجيه في مباراته الأخيرة بالمسابقة قبل توقفها بسبب العطلة الشتوية.

وحقق ديجون انتصاره الأول في البطولة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 1 / صفر من ضيفه ليل.

وارتفع رصيد ديجون إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر، فيما توقف رصيد ليل، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 31 نقطة في المركز الخامس.

ويدين ديجون بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه جوليو تافاريس، الذي أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 47، رغم لعب ديجون بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه حمزة منديل في الدقيقة 21.

وتضاعفت معاناة ليل في اللقاء، بعدما اضطر للعب هو الآخر بعشرة لاعبين بعدما تم طرد لاعبه بوباكاري سوماري في الدقيقة 67 لحصوله على الإنذار الثاني.

ويرجع آخر انتصار لديجون في البطولة إلى 23 نوفمبر الماضي، عندما تغلب 2 / 1 على ضيفه رين في المرحلة الرابعة عشر للبطولة.