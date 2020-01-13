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التعليم: إجراء اختبارات الاستعدادات النفسية في 3 مقرات تيسيرا على المعلمين الجدد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 5:03 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 5:03 ص

أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن توفير مقرات بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، وذلك لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، أنه تيسيرا على المعلمين تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح مقرين لأداء الاختبارات، حيث سيكون المقر الأول بمحافظة سوهاج لخدمة محافظات قطاع الصعيد والمحافظات الحدودية، والمقر الثاني بمحافظة بورسعيد لخدمة محافظات الوجه البحري، والمقر الثالث بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر لمحافظات الجيزة والقاهرة الكبرى.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التنفيذ أواخر شهر يناير 2020 بقاعات التطوير التكنولوجي بالمحافظات المشار إليها فور الانتهاء من استكمال باقي الإجراءات الإدارية اللازمة للتنفيذ.


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