صحيفة: المعارضة التركية تعتزم تشكيل تحالف لإنهاء النظام الرئاسي

ذكرت صحيفة "أحوال" التركية، اليوم الاثنين، أن مسألة التخلص من النظام الرئاسي في تركيا هو أحد أهم القضايا في السياسة في البلاد لعام 2020، وربما تمنح هذه القضية المعارضة بعض الانتصارات النادرة على الحزب الذي حكم البلاد منذ عام 2002.

وقالت الصحيفة إن أحزاب المعارضة تعتزم تشكيل تحالفاً واسعاً للمطالبة بإنهاء نظام الرئاسة التنفيذية المعمول به منذ عام 2018.

ويخطط حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وشركاؤه في تحالف الأمة، الحزب "الخير" وحزب "السعادة" الإسلامي، للتعاون في هذه القضية مع حزب "المستقبل" الذي أنشأه رئيس وزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو وحزب جديد آخر لا يزال تحت التأسيس بقيادة علي باباجان وزير الاقتصاد السابق، المستقيل من حزب العدالة والتنمية، وفقا للصحيفة.

ويمثل الانتقال إلى نظام الرئاسة التنفيذية أهمية كبيرة للمعارضة، لأنه نقل صلاحيات واسعة من البرلمان مباشرة إلى أردوغان، مما قلص بشدة سلطة المشرعين.

لذلك، أعلن قادة تحالف الأمة أن العودة إلى نظام برلماني معدل وقوي هو هدفهم الأساسي في عام 2020.

ويقول منتقدو النظام الجديد إنه يرقى إلى حكم الرجل الواحد من جانب أردوغان وإنه يتحمل جزءاً من المسؤولية عن الوضع الاقتصادي الرهيب الذي وصلت إليها تركيا منذ تطبيقه رسمياً في يوليو 2018.

منذ ذلك الحين، تم ربط كل مؤسسة مهمة تقريباً في البلاد بالرئاسة، وتقلصت أدوار البرلمان والوزارات إلى حد عدم المشاركة تقريباً الآن في صنع السياسات.

ويتمتع أردوغان الآن بسلطة الحكم بمرسوم. عندما قاموا بحملة قبل الاستفتاء لاتخاذ قرار بشأن التحول إلى النظام الجديد، قال حزب العدالة والتنمية إن صلاحيات الرئيس الموسعة ستعمل على تيسير عمل الحكومة. بدلاً من ذلك، يبدو أن النظام يعمل في بعض الأحيان عن طريق التجربة والخطأ، بإصدار المراسيم والتراجع عنها لاحقاً عندما تصبح الأخطاء واضحة.

وقال أردوغان توبراك، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، "لقد ترك النظام الرئاسي التنفيذي البلاد غير قابلة للحكم والدولة غير فعالة ... منذ أن تم تنفيذه، صدر 31 مرسوماً من أصل 55 مرسوماً رئاسياً لتصحيح أو تعديل المراسيم السابقة".

وقال تقرير صادر في 30 ديسمبر عن منبر بحثي برئاسة نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، فتحي آتشي كل، إن الحكم الفوضوي يبشر بانتكاسة في الأداء الاقتصادي وحقوق الإنسان واستقلال القضاء والتعليم والصحة وفي كل مجالات المجتمع تقريباً.

وقال التقرير "إن افتقار النظام الرئاسي إلى الكفاءة وتجاهل الدستور والقانون والمؤسسات والخدمة المدنية قد حول تركيا إلى بلد توقف تقدمه ثم تراجع في جميع مؤشرات التنمية".

وأضافت الصحيفة أن المعارضة للنظام الرئاسي أصبحت بمثابة راية تلتف حولها أحزاب المعارضة المختلفة الممثلة في البرلمان، وهي قضية يوجد حولها اتفاق نادر.

وشدد أيضاً الحزبان الناشئان الجديدان على رغبتهما في إعادة إدخال النظام البرلماني. كانت هذه واحدة من القضايا الرئيسة التي ناقشها داود أوغلو عندما قدم حزبه الجديد في ديسمبر. كما أنها ضمن أولويات مطالب باباجان، الذي يعتقد أن تعافي البرلمان أمر حيوي لإعادة بناء الفصل بين السلطات في تركيا.

وتقول الدوائر السياسية في أنقرة إن ثمة سخطاً متزايداً على النظام الرئاسي داخل حزب العدالة والتنمية، وفقا للصحيفة .

وبحسب "أحوال" فإن أردوغان نفسه يندم على الانتقال إلى النظام الجديد وشرط الحصول على ما يربو من 50% من الأصوات للحفاظ على الرئاسة، الأمر الذي جعله مديناً لحلفائه الانتخابيين في حزب الحركة القومية اليميني المتطرف. لقد كلف الزعيم التركي بالفعل نائبه فؤاد أقطاي بمهمة دراسة النظام الجديد للتوصل إلى قائمة بتعديلات محتملة.