 وفد حكومة الوفاق برئاسة السراج يصل موسكو لبحث وقف إطلاق النار مع وفد الجيش الوطني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفد حكومة الوفاق برئاسة السراج يصل موسكو لبحث وقف إطلاق النار مع وفد الجيش الوطني

حكومة الوفاق الليبية
حكومة الوفاق الليبية

نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 10:46 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 10:46 ص


أكد وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، محمد طه سيالة، اليوم الاثنين، وصول الوفد الليبي التابع لحكومة الوفاق إلى موسكو، للمشاركة في المفاوضات المزمع عقدها مع وفد الجيش الوطني الليبي، وفقًا لما أفادت به وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونقلت الوكالة عن سياله، اليوم الاثنين، قوله: "نعم نعم .. الوفد في موسكو"، رافضًا البوح بما تتضمنه الاتفاقية المطروحة للتفاض.

وكان مصدر في الخارجية الروسية قد أعلن، صباح اليوم، عن عقد مفاوضات بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في موسكو اليوم.

وأفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" بأن هذا اللقاء يعقد "بناء على المبادرة الروسية - التركية" وسيعقد بمشاركة ممثلي وزارتي الخارجية الروسية والتركية، بحسب المصدر.

وكان قد وصل صباح اليوم الاثنين، قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث حل الأزمة الليبية.

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