ترشحت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون، لنيل جائزتي أوسكار، ضمن قوائم الترشيحات التي أعلنت عنها أكاديمية فنون وعلوم الصور اليوم.

تنافس جوهانسون، على جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم "قصة زواج- Marriage Story"، مع كل من (سينثيا أريفو، سيرشا رونان، تشارليز ثيرون، رينيه زيلويجر).

أما في قائمة أفضل ممثلة مساعدة فترشحت جوهانسون عن فيلم "جوجو رابيت- Jojo Rabbit"، وتواجه منافسة قوي أخرى مع كل من ( كاثي بيتس، ولورا ديرن، وفلورنس بيو، ومارجو روبي).

تفوقت رينيه زيلويجر على جوهانسون في نيل نفس الجائزة بحفلي الجولدن جلوب، واختيارات النقاد، لذا فإن فرصها ليست قوية، كما أن لورا ديرن اعتاد حصد جائزة أفضل ممثلة مساعدة في نفس الحفلات.

لأول مرة تترشح سكارليت جوهانسون لنيل جائزة أوسكار، بعدما ترشحت 4 مرات لنيل جائزة جولدن جلوب، ولكنها لم تحصدها من قبل.