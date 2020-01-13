قنصل الصين بالإسكندرية: الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر شهدت تطورا سريعا

أكدت قنصل عام الصين بالإسكندرية جياو ليينغ، أن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر شهدت حقبة جديدة من التطور السريع تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ.



جاء ذلك خلال كلمة القنصل العام للصين بالإسكندرية، في اجتماع عيد الربيع الصيني بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "الزوار المصريين إلى الصين في 2019"، مساء اليوم الإثنين، بحضور الوزير المفوض والمستشار الاقتصادي بسفارة الصين بالقاهرة هان بينج، ونائب محافظ الإسكندرية جاكلين عازر.



وأضافت جياو ليينغ أن الثقة السياسية بين الجانبين شهدت تزيدا مستمرا، وأصبح التعاون الاقتصادي أقرب، والتبادلات الثقافية أكثر نشاطا.



وأوضحت الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر، وقد تجاوز حجم الاستثمار الصيني في مصر 7 مليارات دولار، مما خلق أكثر من 30000 فرصة عمل، إضافة إلى زيادة الصادرات المصرية من المزروعات إلى الصين، وزيادة عدد السياح الصينيين إلى مصر بنسبة أكثر من 30% في 3 السنوات الأخيرة المتوالية.



وأعربت عن سعادتها بالتواجد مع الضيوف الأصدقاء اليوم بمناسبة عيد الربيع الصيني، الذي يعد أهم عيد تقليدي صيني للتحدث عن الزيارات إلى الصين والبحث عن تعزيز التعاون، لافتة إلى احتفال الصين العام الماضي بذكرى تأسيسها الـ70، وما تم إنجازه خلال هذه السنوات من تقدم اقتصادي وانفتاح على العالم.

وأكدت أن الصين ستقوم بجولة جديدة من الانفتاح الرفيع المستوى، وستعمل على بناء اقتصاد عالمي مفتوح من خلال التعاون مع الابتكار من أجل المنفعة المتبادلة، مما سيوفر فرصًا أكبر التنمية المشتركة لجميع البلدان في العالم.

من جانبه، قال الوزير المفوض والمستشار الاقتصادي بسفارة الصين بالقاهرة هان بينج، إن العلاقات بين الصين ومصر علاقات إستراتيجية ، لافتا إلى أن أولى زيارات وزير الخارجية الصيني في بداية العام إلى مصر بما يعكس قوة العلاقات بين الجانبين.

وأضاف أن مصر تعد أولى دول إفريقيا والعالم العربي تؤسس علاقات دبلوماسية مع الصين.