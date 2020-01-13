السفير الفلسطيني يفتتح الدورة الرابعة من «أسبوع الفيلم الفلسطيني» بسينما الهناجر

افتتحت السفارة الفلسطينية بالقاهرة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، الدورة الرابعة من «أسبوع الفيلم الفلسطيني، المقامة في الفترة من 12 يناير إلى 15 من الشهر نفسه، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وذلك أمس الأول، بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية د. فتحي عبد الوهاب.

وألقى السفير الفلسطيني دياب اللوح كلمته الافتتاحية، التي أكد فيها على قيمة الفن والسينما الفلسطينية لرصد القضايا الوطنية الفلسطينية، بلغة سينمائية معاصرة لتعكس حياة الفلسطيني اليومية، وانعكاس القضايا السياسية على تفاصيله الاجتماعية، مؤكدا أن صناعة السينما بالعالم نشأت في ظروف مستقرة لكن الظروف السياسية لعبت دورها في سينما فلسطين لترسم شكلا آخر متقطعا لها بداية من ثلاثينيات القرن الماضي حتى الآن، كما أكد على أن فلسطين استطاعت أن تستخدم القوى الناعمة المجسدة في السينما، لمواجهة الآلة الغاشمة للعدو المحتل، مشيرا إلى أن السينما الفلسطينية هي أداة قوية لتوثيق التاريخ الفلسطيني، وكشفت حقيقة الاحتلال، ومؤكدا أن السينما هي ذاكرة التاريخ.

وثمن دياب تعاون وزارة الثقافة المصرية ممثلة في معالي الوزيرة د. إيناس عبد الدايم، وصندوق التنمية الثقافية ممثلة في رئيسها د. فتحي عبد الوهاب، وكذلك تعاون الجهات الفلسطينية من هيئة الاذاعة والتلفزيون ووزارتي الاعلام والثقافة الفلسطينية لتصنع هذا الحدث القيم، كما أعرب عن جزيل شكره وعرفانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأرض الكنانة مصر، التي لطالما احتوت القضية الفلسطينية العادلة منذ أزل التاريخ على كافة الصعد.

وأكد د. فتحي عبد الوهاب في كلمته، على أهمية السينما الفلسطينية في نقل طبيعة الحياة بفلسطين للعالم الخارجي مما يسهم في الدفاع عن قضاياها بالقوى الناعمة التي تصل إلى قلوب الجماهير.

وأشار مستشار سفارة دولة فلسطين ناجي الناجي أن فعالية أسبوع السينما الفلسطينية في دورته الرابعة الحالية تنظمها السفارة إيماناً بقيمة الفن في ترسيخ الرواية الفلسطينية؛ لتعكس حياة الفلسطينيين اليومية وتأثير الاحتلال على الواقع الانساني والاجتماعي على كافة أنحاء الحياة والتصدى لمحاولات الاحتلال في طمس الحقيقية وتزييف التاريخ .

وقام السفير دياب اللوح بتكريم عدد من المخرجين والفنانيين؛ نظير جهودهم الفنية التي قدموها لصالح القضية الفلسطينية، وهم المخرج المصري عمر عبد العزيز، والمخرج المصري مسعد فودة، ومدير التصوير سمير فرج، والمخرجة الفلسطينية خديجة حباشنة، والمخرج الفلسطيني فايق جرادة.

وتضمن الحفل افتتاح معرضا لبوسترات وملصقات ومطبوعات السينما الفلسطينية التي تعكس أرشيف السينما الفلسطينية منذ الخمسينات حتى الأفلام المشاركة، وكذلك عروض دبكة فلسطينية لفرقة إيلياء للتراث والفنون.

وعرض بالافتتاح الفيلم القصير «الدرس الأول» للمخرجة عرين عمري، والذي تدور أحداثه حول ممثلة مسرحية فلسطينية من مدينة رام الله، قررت السفر لمتابعة دراستها بفرنسا، وفي أول درس بمدرسة لتعليم اللغة الفرنسية، تطلب الأستاذة منها تحديد موقع بلدها على الخريطة المعلقة على السبورة، عندئذ تصاب بصدمة قوية عندما تكتشف أن فلسطين لا وجود لها في الخريطة، مع قيام طالب إسرائيلي من مكانه ويدعي أن القدس عي عاصمة للاحتلال، فتقرر مغادرة قاعة الدرس، وتبدأ في إقناع زملائها أن القدس عاصمة فلسطين.

ويستمر جدول عروض الأفلام حتى غدا الأربعاء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث يشهد الأسبوع عرض ما يقرب من 25 فيلما، من الثالثة عصرا حتى السابعة مساء، بالإضافة إلى ندوتين أحدها حول «وحدة أفلام فلسطين خمسون عاما من سينما الصمود والتوثيق»، تشارك فيها المخرجة خديجة حباشنة والسيناريست وليد سيف، والآخرى حول «دور المؤسسات الرسمية والخاصة في دعم الانتاج السينمائي الفلسطيني» وتشارك فيها الكاتبة نداء يونس والمخرج فايق جرادة والناقد سيد سلام .