القوات المسلحة الإندونيسية تؤكد مغادرة سفن صينية للمنطقة الاقتصادية الخالصة

أكدت قيادة الدفاع الإقليمية المشتركة في إندونيسيا، أن ثمة سفن صيد وسفن تابعة لقوات خفر السواحل الصينية، غادرت المنطقة الاقتصادية الإندونيسية الخالصة، بالقرب من المياه الواقعة قبالة جزر ناتونا في إقليم جزر رياو.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) اليوم الاثنين، عن القائد الأول لقيادة الدفاع الإقليمية المشتركة، الأدميرال يودو مارجونو، قوله للصحفيين في منطقة ناتونا، إنه قد تم نشر سبع سفن بحرية لدعم الدوريات الروتينية هناك.

وأشار مارجونو إلى أنه "ليس هناك حد زمني. ستجرى العملية (الأمنية البحرية) من أجل حماية مياهنا خلال العام"، مضيفا أن السفن الصينية قد غادرت المنطقة الاقتصادية الإندونيسية الخالصة، بالرجوع إلى تقارير واردة عن قادة الاستطلاع الجوي وقادة سفن البحرية.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تعهد بتطبيق الحقوق البحرية لبلاده، أثناء زيارة قام بها لمنطقة ناتونا الأسبوع الماضي، وتفقد خلالها السفن الحربية وقاعدة جوية محلية.

ووصف ويدودو سيادة إندونيسيا في المياه الواقعة قبالة جزر ناتونا، بأنها "غير قابلة للتفاوض"، بعد أن أصرت الصين على أن صيادي السمك الصينيين لديهم حقوق مشروعة في العمل بالمنطقة.