تعهدات حكومية بخفض أسعار الطاقة للمصانع

عامر: الغاز يصدر للخارج بـ3 دولار ونحصل عليه في مصر بـ 5.5 دولار.. ووزير المالية: معلومة غير دقيقة



وعد وزير المالية محمد معيط، عددا من صناع الورق في مصر، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بمراجعة أسعار الطاقة للمصانع، ودراسة تخفيضها، وفي مقدمتها الكهرباء والغاز الطبيعي.

وقال معيط إن الملف برمته على مائدة الاجتماعات مع رئاسة الحكومة، باستمرار، وكذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أن المرحلة الراهنة «مرحلة الصناعة».

وأوضح وزير المالية: لدينا تكليفات واضحة من الرئيس السيسي والحكومة بضرورة النهوض بقطاع الصناعة.

وقال معيط إن الحكومة لا تريد تحميل الأجيال الجديدة الأعباء نفسها التي واجهتها الأجيال الحالية، مضيفا: «نعمل على مساعدة الصناعة الوطنية دون أن ينتج عن ذلك أي خلل، وما دفعه الشعب في الخمسة أعوام الماضية ليس قليلا، وما وصلنا إليه كان له ثمن».

من جانبه، قال رئيس اللجنة فرج عامر، إن الصناع عانوا كثيرا بسبب عجز الطاقة، مشيدا بالمجهود الجبار للدولة للخروج من أزمة الطاقة في وقت قصير.

وأضاف عامر: لا أحد يستطيع إنكار أن مصر تتحول، لكن في نفس الوقت نجد أن الغاز يتم «تصديره بـ 3 دولار والمصانع تحصل عليه بـ5.5 دولار»، وهو ما رد عليه وزير المالية بالقول إن المعلومة غير دقيقة، مخاطبا عامر: اسأل وزير البترول، فرد رئيس لجنة الصناعة: مبيجيش اللجنة، في إشارة لوزير البترول.