 مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سير بسبب الرماد البركاني بالفلبين - بوابة الشروق
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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سير بسبب الرماد البركاني بالفلبين

د ب أ
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 2:43 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 2:43 م

لقى شخص حتفه في الفلبين عقب انقلاب الحافلة التي كانت يقودها، وذلك في ظل ظروف الرؤية المنعدمة بسبب الرماد البركاني.

وأصيب ثلاثة ركاب، رجلان وسيدة، في الحادث، الذي وقع قبل فجر اليوم الاثنين في مدينة كالامبا في إقليم لاجونا في جنوب مانيلا.

وجاء في تقرير الشرطة أن الشاحنة كانت تسير في منحنى حاد عندما فقد السائق السيطرة عليها "بسبب الرؤية المنعدمة بعدما غطى الرماد البركاني الزجاج الأمامي".

وأضاف التقرير أنه بعد ذلك انقلبت الشاحنة واصطدمت بحاجز خرساني.

ويُذكر أن بركان تال في إقليم باتانجاس، على بعد 66 كيلومترا جنوب مانيلا، بدأ في الثوران منذ أمس الأحد، عندما بدأ في نفث رماد وبخار في الهواء.

وقد بدأ البركان في نفث حمم بركانية اليوم.


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