الجيش الألماني يعلن استئناف رحلاته الاستطلاعية في إطار مهمة مكافحة داعش

استأنف الجيش الألماني رحلاته الاستطلاعية في إطار المهمة الدولية ضد تنظيم داعش.

وصرح ماركوس كلاينباور، قائد الكتيبة الألمانية في عملية "العزم المتأصل" لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" في قاعدة الأزرق بالأردن اليوم الاثنين، بأن طائرات الاستطلاع "تورنادو" انطلقت مجددا بالفعل في عملها منذ أول أمس السبت.

وأشار كلاينباور إلى أنه كان تم تعليق المهمة يوم الأربعاء الماضي، موضحا أنه لم يكن هناك أية أوامر من مقر قيادة عمليات التحالف الدولي ضد داعش.

وكانت قيادة العمليات الخاصة بالجيش الألماني في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا، أعلنت أمس الأحد أنه تم وقف الرحلات الاستطلاعية لسلاح الجو الألماني في الأردن بصفة مؤقتة، موضحة أن آخر رحلة استطلاعية كانت قد انطلقت من الأردن في السابع من يناير الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن يعتبر حليفا مهما في مكافحة تنظيم (داعش).

ومن المقرر أن ينتهي تفويض البرلمان الألماني "بوندستاج" لمهمة الطائرات الاستطلاعية وطائرة التزود بالوقود التي يتولاها الجيش الألماني انطلاقا من قاعدة الأزرق الأردنية لمكافحة داعش في سورية والعراق، في مارس المقبل.

يشار إلى تعليق مهمة التدريب التي يقوم بها الجيش الألماني في العراق بشكل مؤقت، بعد التصعيد الأخير في النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولهذا السبب تم نقل جزء من جنود الجيش الألماني المتمركزين في العراق إلى الأردن.