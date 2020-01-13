 ماكرون يرغب في وقف لإطلاق النار موثوق فيه ودائم في ليبيا - بوابة الشروق
الإثنين 13 يناير 2020 12:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

ماكرون يرغب في وقف لإطلاق النار موثوق فيه ودائم في ليبيا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 12:43 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 12:43 م

أعرب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" عن رغبته في وقف لإطلاق النار على أن يكون موثوق به ودائم ويمكن التحقق منه وذلك بين الأطراف في ليبيا.

وقال قصر الإليزيه في بيان - حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الإثنين- إن ذلك يأتي خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيس ماكرون ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين" حول تطورات الملف الليبي.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت انطلاق محادثات بين اللواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وفايز السراج في العاصمة الروسية /موسكو/ حيث أعلن الجيش الوطني الليبي في وقت سابق وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك