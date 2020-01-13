فالفيردي أفضل لاعب في السوبر الإسباني

فاز فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي توج بها الفريق الملكي اليوم الأحد عقب فوزه 4 / 1 على جاره اللدود أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية للمسابقة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة النهائية، التي جرت على ملعب (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة السعودية بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للريال.

وتوج الريال باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه، ليقلص الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا.

وكان فالفيردي قد تلقى بطاقة حمراء أمام أتلتيكو، بعدما تعمد عرقلة ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو وهو في وضع انفراد بالمرمى في الشوط الرابع للقاء.

وتعد هذه النسخة تاريخية لبطولة السوبر، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1982، حيث أقيمت لأول مرة بمشاركة أربعة فرق، بعدما كانت تجرى في السابق بنظام المواجهة المباشرة بين بطلي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، من خلال مباراتين ذهاب وعودة على ملعبي الفريقين المتباريين، قبل أن تقام من لقاء واحد على ملعب خارج البلاد ، وهو ما شهدته النسخة الماضية للبطولة عام 2018، حيث جرت بمدينة طنجة المغربية.

وشارك برشلونة في البطولة بصفته بطل الدوري في الموسم الماضي، فيما لعب بلنسية بعد تتويجه بكأس الملك، وخاض أتلتيكو المسابقة كونه وصيف بطل الدوري فيما خاضها الريال صاحب المركز الثالث في الدوري بالموسم الماضي لكونه صاحب أفضل ترتيب في الدوري بعيدا عن الفرق التي فازت باللقب ولقب الوصيف في كل من بطولتي الدوري والكأس وذلك في ظل فوز برشلونة بلقب الدوري وبلقب الوصيف في الكأس.

وكانت مواجهة اليوم هي الثانية بين الريال وأتلتيكو في السوبر الإسباني، بعدما سبق أن التقيا في نسخة المسابقة عام 2014، حيث تعادلا 1 / 1 ذهابا في ملعب الريال، قبل أن يفوز أتلتيكو 1 / صفر في الإياب ليتوج بطلا للسوبر آنذاك، لكن الريال تمكن من رد الاعتبار لتلك الخسارة اليوم.