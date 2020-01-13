 الحكومة الأفغانية تشترط التزام حركة طالبان بوقف إطلاق النار للتفاوض - بوابة الشروق
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الحكومة الأفغانية تشترط التزام حركة طالبان بوقف إطلاق النار للتفاوض


نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 9:44 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 9:44 ص

طالبت الحكومة الأفغانية، اليوم الاثنين، حركة "طالبان" بوقف إطلاق النار.

وأكدت الحكومة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، مجددًا أن شرط الحد من أعمال العنف الذي قبلته طالبان لا يعد حلاً عمليًا ولا واعدًا للأزمة المستمرة، وذلك في إطار عملية السلام الأفغانية المطولة والمناقشات الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الأفغانية صادق صديقي، قوله إن "وقف إطلاق النار هو خطوة أولية من أجل بدء مفاوضات السلام التي تخطط لها الحكومة الأفغانية ولن يقبل الشعب والحكومة بخيار الحد من أعمال العنف بأي ثمن، إذ أن المطلب العام الذي اقترحه الشعب بالاشتراك مع الحكومة الأفغانية هو وقف قتل المدنيين وترويعهم".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار مؤقت وله سابقة على الساحة الدولية ويسهم في تمهيد الطريق أمام المزيد من الحوارات والمناقشات لإنهاء العنف للأبد بين مختلف الأطراف".

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