برويز مشرف يشيد بإلغاء المحكمة لعقوبة الإعدام ضده

أشاد الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بقرار محكمة لاهور العليا القاضي بعدم دستورية تشكيل المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا ضده بالإعدام في قضية تتعلق بالخيانة العظمى.



وقال مشرف، الذي قدم عريضة تطعن في تشكيل المحكمة المختصة، في بيان أوردته شبكة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الاثنين: "إن المحكمة العليا اتخذت القرار وفقًا للقانون والدستور"، واصفًا إياه بالجيد للغاية وأنه سعيد لذلك.



وكانت محكمة لاهور العليا قد أوضحت أن المادة السادسة المعدلة من الدستور، والتي بموجبها أدين مشرف لا يمكن تطبيقها في القضية "بأثر رجعي"، مشيرة إلى أن المادة ذاتها قد أدخل عليها تعديل خلال التعديل الـ18 في عام 2010 بينما القضية المرفوعة ضد مشرف تتعلق بأحداث وقعت قبل ذلك.



وكان قد أصدر حكم بالإعدام ضد مشرف خلال شهر ديسمبر الماضي بعد إدانته في خمس تهم.