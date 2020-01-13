 فتح تحقيق بشأن كتابة جملة «حرروا هونج كونج» في ميناء بالدنمارك - بوابة الشروق
الإثنين 13 يناير 2020 12:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

فتح تحقيق بشأن كتابة جملة «حرروا هونج كونج» في ميناء بالدنمارك

د ب ا
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 12:48 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 12:48 م

فتحت شرطة كوبنهاجن تحقيقا بشأن عمل تخريبي في ميناء المدينة، حيث شوهدت جملة" حرروا هونج كونج" مكتوبة بطلاء باللون الأحمر في قاعدة تمثال لحورية البحر طوله 25ر1 متر.

وقال جاسبر فراندسين المسؤول بشرطة كوبنهاجن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الشرطة تلقت شكوى في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وأضاف أن الشرطة أطلعت على صور كاميرات المراقبة، واستجوبت شهود العيان، ولكن لم تقم بأي اعتقالات. وأشار إلى أنه جرى نشر الكلاب البوليسية من أجل العثور على أي علب طلاء محتملة أو أي أغراض أخرى.

ويشار إلى أن هونج كونج تشهد مظاهرات ضخمة مطالبة بالديمقراطية، اندلعت على خلفية طرح مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين جنائيا للبر الصيني منذ يونيو الماضي.

ويذكر أنه تم عرض التمثال عام 1913.

وتعرض التمثال على مدار الأعوام لأعمال تخريب من جانب مخربين ومتظاهرين قاموا بطلائه، وحتى قاموا بقطع رأسه وذراعه. وقد تم تغطية التمثال بالبرقع في إحدى المرات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك