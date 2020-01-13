 المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: الإيرانيون يحتجون على كذب النظام - بوابة الشروق
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المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: الإيرانيون يحتجون على كذب النظام

مظاهرات إيران
مظاهرات إيران
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 10:19 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 10:19 م

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجاس، إن "المتظاهرين في إيران يحتجون على كذب النظام عليهم"، مشيرة إلى أن "النظام الإيراني كذب على العالم حول إسقاط الطائرة الأوكرانية حينما نفى تورطه".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في حديث خاص مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم، إن إيران أُجبرت على الاعتراف بمسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية، مطالبة بتحقيق شامل وشفاف في الحادث.

وأعربت عن أملها أن تدفع ضغوط المجتمع الدولي ايران للسماح بوصول محققين أميريكيين وكنديين إلى طهران.
وقالت أورتاجوس إن استخدام إيران صواريخ باليستية في الهجوم على القواعد العسكرية في العراق وإسقاط الطائرة الأوكرانية هو انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2231.


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