كندا ترسل فريقا إلى إيران للتحقيق في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية

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قال وزير الخارجية الكندي فرنسوا-فيليب شامبين، إن فريقا من المحققين توجه إلى إيران للتحقيق في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأضاف الوزير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الاثنين، أن ثلاثة من مسؤولي فريق الانتشار السريع توجهوا جوا إلى إيران لإقامة قاعدة عمليات وأن ثمانية آخرين سيسافرون اليوم الاثنين.

وقال شامبين: "نتوقع وصول كل أعضاء الفريق للقيام بعملهم المهم بحلول 14 يناير"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء "رويترز"، موضحا أن الفريق سيضم مسؤولين قنصليين وأعضاء في هيئة سلامة وسائل النقل في كندا.

وقالت هيئة سلامة وسائل النقل، إنها سترسل فريقا ثانيا من المحققين المتخصصين في تحميل تسجيلات الطائرة وتحليلها.

وكانت إيران اعترفت بأن قواتها أسقطت بطريق الخطأ الطائرة يوم الأربعاء؛ ما أدى إلى مقتل 176 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.

يذكر أنه ليس لكندا أية علاقات دبلوماسية مع إيران.