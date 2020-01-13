مسلحون من حركة الشباب الصومالية يهاجمون مدرسة في كينيا ويقتلون 3 معلمين

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أعلنت الشرطة الكينية، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة معلمين في هجوم على مدرسة ابتدائية ومركز للشرطة شرقي البلاد.

وأوضحت الشرطة أن مسلحين يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب الصومالية المتطرفة اقتحوا مدرسة "كاموث" الابتدائية القريبة من بلدة جاريسا الواقعة شمال شرق العاصمة نيروبي وأطلقوا النار على ثلاثة من المعلمين.

وبعد ذلك انتقل المسلحون إلى مركز للشرطة وأضرموا النار فيه، دون أن يسفر هذا عن وقوع إصابات.

وأضافت الشرطة أنه تم إلحاق أضرار ببرج اتصالات في كاموث في هجوم منفصل.

وتم إطلاق عملية لتعقب المهاجمين.

يأتي هذا بعد أيام من مقتل أربعة أشخاص في هجوم شنته حركة الشباب، وتم التصدي له، لمهاجمة أبراج اتصالات قرب داداب شرقي كينيا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وكينيا تدعمان الحكومة الصومالية في حربها ضد الحركة المتطرفة. وهو ما يجعل الحركة تنفذ هجمات على أهداف في كينيا، خاصة الواقعة قرب الحدود بين البلدين.

وأعلن الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إرسال قوات إضافية إلى الدولة الواقعة بشرق أفريقيا، وذلك بعد هجوم للحركة على قاعدة أمريكية أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين في الخامس من يناير الجاري.