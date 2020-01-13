وزير خارجية إيطاليا: يجب أن يكون لتونس دور مباشر في حل الأزمة الليبية

أكد وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، على ضرورة مشاركة دول جوار ليبيا، ومن بينها تونس في مؤتمر برلين.

وقال الوزير الإيطالي، في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس قيس سعيد اليوم في القصر الرئاسي بقرطاج، إنه يجب أن يكون لتونس دور مباشر في حل الأزمة الليبية.

وأضاف: "أكدت لسيادة الرئيس أن موقف تونس ودورها مهم جدا في حل الأزمة، ويجب أن يكون دورها مباشرا، وقد أكدنا على وجوب وجود تونس في هذا المؤتمر برلين بصفة دورها المهم لحل هذه الأزمة".

وأضاف الوزير: "لا يمكن دعم الاستقرار في ليبيا من دون إشراك الدول القريبة (الجوار) لا سيما تونس، دور تونس مهم مثلما هو دور الجزائر، لذلك أكدنا على إشراك تونس في مؤتمر برلين، وفي كل المجالات فيما بعد لإيجاد مقاربة جديدة لحل هذه الأزمة".