ديوكوفيتش يرشح نفسه للفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

اعتبر الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام، في كرة المضرب بأن المنافسة مفتوحة في النسخة المقبلة التي تنطلق في 20 يناير الجاري.

وقال ديوكوفيتش الذي قاد منتخب بلاده الى التتويج بكأس رابطة المحترفين بفوزه على اسبانيا بقيادة رافايل نادال، الاثنين في سيدني "اعتقد صراحة بأن الأمر مفتوح. ليس ثمة مرشح واضح".

وأضاف "بالطبع هناك (السويسري روجيه) فيدرر ونادال وانا بسبب الخبرة وترتيبنا وبالتالي نحن مرشحون طبيعيون. لكن هناك ايضا (الروسي دانييل) ميدفيديف، (اليوناني ستيفانوس) تسيتسيباس و(النمسوي دومينيك) تييم الذين يلعبون بطريقة رائعة".

واعتبر ديوكوفيتش قياسا بنهائي بطولة الماسترز الذي فاز به تيسيتسيباس على تييم في وفمبر الماضي في لندن، بان اللاعبين اليوناني والنمسوي "اثبتا نضوجهما على المسرح الكبير ويستطيعان مواجهة افضل اللاعبين في العالم والتغلب عليهم".

وتابع "الجميع يتحدث عن لاعب من الجيل الجديد يستطيع التتويج بلقب كبير. يبدو لي ان هذا الامر يقترب لكني آمل الا يحصل هذا العام".